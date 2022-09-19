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Диетолог Королёва рассказала, что фрукты и овощи полезны при варикозе

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Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что при варикозном расширении вен следует включить в рацион продукты с содержанием витаминов C, PP и омега-3 жирных кислот.
Диетолог Королёва рассказала, что фрукты и овощи полезны при варикозе
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Москвой 24» специалист отметила, что у людей с варикозом в рационе обязательно должны быть фрукты и овощи.

«Витамин C — это капуста, яблоки, цитрусовые, молодой картофель. Витамина PP много в ягодах, болгарском перце, помидорах, чесноке. Они укрепляют стенки венозных сосудов и приводят к снижению вязкости крови», — объяснила Королёва.

По её словам, следует включить в рацион продукты с омега-3 жирными кислотами, например орехи и нежирные виды рыбы, которые будут снимать воспаление, и нежирные сорта мяса и птицы.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU объяснила пользу цельных овощей по сравнению салатами.

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