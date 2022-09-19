Диетолог Кривцова предупредила, что сон на голодный желудок провоцирует воспаления ЖКТ

Профессор Екатерина Кривцова, врач-терапевт, к. м. н., диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», рассказала, что сон на голодный желудок может привести к воспалению пищевода и апноэ.

В беседе с URA.RU она сообщила, что спать на голодный желудок нельзя, поскольку это провоцирует инсулинорезистентность, рефлюкс-эзофагит, развитие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

«Может происходить изменение дыхательной функции, особенно у людей, страдающих бронхиальной астмой или аллергическими заболеваниями. Происходит нарушение апноэ или инсомния, то есть нарушение сна», — отметила Кривцова.

По её словам, ужинать необходимо за два-три часа до сна.

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