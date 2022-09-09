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Невролог Тараненко рассказала о негативном влиянии стресса на привычки питания

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Врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Тараненко рассказала о негативном влиянии стресса на привычки питания.
Невролог Тараненко рассказала о негативном влиянии стресса на привычки питания
  • Gettyimages.ru

«Стресс может по-разному влиять на потребление организмом калорий и питательных веществ. Нервное состояние негативно сказывается на привычках питания человека, что в дальнейшем приводит к другим проблемам со здоровьем», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила Тараненко, сбалансированное питание поддерживает здоровую иммунную систему и восстанавливает повреждённые нервные клетки.

«Полиненасыщенные жиры и овощи помогают регулировать уровень кортизола. Вместо частого потребления фастфуда следует подумать о планировании питания. Такая практика экономит время в долгосрочной перспективе, предотвращая увеличение массы тела в период стресса», — добавила она.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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