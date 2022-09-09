Диетолог Поляков рассказал о вредных последствиях голодания для сердца и печени
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Голодание травматично для организма, отметил специалист в беседе с URA.RU.
По его словам, кроме того, что происходит расщепление жировой ткани, возникает и токсическая нагрузка, что, в свою очередь, увеличивает воздействие на печень.
«Во-вторых, при голодании организм начинает замедлять обменные процессы. То есть это и нарушения выработки половых гормонов, и обновления кожи. Плюс организм в состоянии голода начинает есть свои собственные ткани. И если это длительное голодание, то тут начинают ещё страдать и сердце, и другие органы», — резюмировал Поляков.
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