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Диетолог Поляков рассказал о вредных последствиях голодания для сердца и печени

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Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков предупредил, что в результате длительного голодания у человека повышается токсическая нагрузка на печень, а в итоге страдают сердце и другие органы.
Диетолог Поляков рассказал о вредных последствиях голодания для сердца и печени
  • Gettyimages.ru

Голодание травматично для организма, отметил специалист в беседе с URA.RU.

По его словам, кроме того, что происходит расщепление жировой ткани, возникает и токсическая нагрузка, что, в свою очередь, увеличивает воздействие на печень.

«Во-вторых, при голодании организм начинает замедлять обменные процессы. То есть это и нарушения выработки половых гормонов, и обновления кожи. Плюс организм в состоянии голода начинает есть свои собственные ткани. И если это длительное голодание, то тут начинают ещё страдать и сердце, и другие органы», — резюмировал Поляков.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

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