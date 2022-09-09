Гастроэнтеролог Яковлева рассказала о полезных свойствах мармелада

Гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева рассказала о полезных свойствах мармелада.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что агар-агар помогает, например, стимулировать пищеварение.

«В состав желатина входит большое количество белка и аминокислот, полезных для костей и соединительных тканей организма, в том числе при артрозах и артритах», — отметила Яковлева.

Она также отметила, что натуральный мармелад можно считать вкусным детоксом.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News рассказала, что людям с индивидуальной чувствительностью к кофе стоит от него отказаться.