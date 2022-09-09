Гастроэнтеролог Яковлева рассказала о полезных свойствах мармелада
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В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что агар-агар помогает, например, стимулировать пищеварение.
«В состав желатина входит большое количество белка и аминокислот, полезных для костей и соединительных тканей организма, в том числе при артрозах и артритах», — отметила Яковлева.
Она также отметила, что натуральный мармелад можно считать вкусным детоксом.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News рассказала, что людям с индивидуальной чувствительностью к кофе стоит от него отказаться.