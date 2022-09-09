военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гастроэнтеролог Яковлева рассказала о полезных свойствах мармелада

Короткая ссылка
Гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева рассказала о полезных свойствах мармелада.
Гастроэнтеролог Яковлева рассказала о полезных свойствах мармелада
  • Gettyimages.ru
  • © Evgeny Karandaev / 500px

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что агар-агар помогает, например, стимулировать пищеварение.

«В состав желатина входит большое количество белка и аминокислот, полезных для костей и соединительных тканей организма, в том числе при артрозах и артритах», — отметила Яковлева.

Она также отметила, что натуральный мармелад можно считать вкусным детоксом.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News рассказала, что людям с индивидуальной чувствительностью к кофе стоит от него отказаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить