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Диетолог Соломатина предупредила об опасности при нарушении правил консервации грибов

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление недостаточно промытых и обработанных перед консервацией грибов может привести к летальному исходу.
Диетолог Соломатина предупредила об опасности при нарушении правил консервации грибов
  • Gettyimages.ru

«Гриб он же пористый, он как губка, и промыть его сложно, потому что грязь, частички земли могут быть в самих порах», — предупредила специалист в беседе с «Москвой 24».

Если перед консервацией грибы тщательно не промыть и не проварить, в домашней заготовке может развиться опасный для жизни ботулотоксин, предупредила Соломатина. По её словам, этот нейротоксин останавливает дыхание и вызывает паралич.

Она посоветовала тщательно промыть и дважды прокипятить грибы перед консервацией.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с URA.RU рассказал о пользе оливкового масла.

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