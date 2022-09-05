Диетолог Соломатина предупредила об опасности при нарушении правил консервации грибов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление недостаточно промытых и обработанных перед консервацией грибов может привести к летальному исходу.

«Гриб он же пористый, он как губка, и промыть его сложно, потому что грязь, частички земли могут быть в самих порах», — предупредила специалист в беседе с «Москвой 24».

Если перед консервацией грибы тщательно не промыть и не проварить, в домашней заготовке может развиться опасный для жизни ботулотоксин, предупредила Соломатина. По её словам, этот нейротоксин останавливает дыхание и вызывает паралич.

Она посоветовала тщательно промыть и дважды прокипятить грибы перед консервацией.

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