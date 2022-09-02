В Союзе педиатров России дали советы по здоровому питанию школьников
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«Чтобы хорошо учиться, надо правильно питаться. И действительно, существуют проверенные рецепты правильного питания для школьников», — заявила она в беседе с kp.ru.
По её словам, нельзя пропускать завтраки — нужно соблюдать режим питания и заменить вредные перекусы полезными.
Также рекомендуется пить чистую воду вместо пакетированных соков и сладких газированных напитков.
«Для высокой академической успеваемости каждому ученику необходимы белок и глюкоза, достаточное количество витаминов и микроэлементов», — отметила Намазова-Баранова.
Она добавила, что в детский рацион должны входить овощи, фрукты, рыба, мясо, молочные продукты, зелень, яйца, нерафинированные масла.
Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.