военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Врач Никулина рассказала о пользе правильных пищевых привычек для здоровья

Короткая ссылка
Врач-терапевт, нутрициолог, заведующая кафедрой «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий Ирина Никулина рассказала, как сформировать здоровые пищевые привычки.
Врач Никулина рассказала о пользе правильных пищевых привычек для здоровья
  • Gettyimages.ru

Специалисты советуют небольшие порции для приёма пищи — это позволяет избежать дополнительной нагрузки на печень, да и на всю пищеварительную систему, сообщила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Кроме того, нутрициолог посоветовала не забывать о завтраках, а также о здоровых и сбалансированных перекусах.

Никулина рекомендует есть разноцветные фрукты и овощи красного, оранжевого, жёлтого, зелёного и фиолетового цветов из-за содержащегося в них большого количества полезных веществ.

«А вот привычных жирных животных продуктов, на которых мы воспитаны, надо избегать. Вы уменьшите нагрузку на печень, играющую ключевую роль в метаболизме жиров, а также на легкоуязвимую поджелудочную железу. Отдохнут в этом случае и почки, которые тратят много сил на выведение мочевой кислоты — продуктов метаболизма животного белка», — отметила врач.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить