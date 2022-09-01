Врач Никулина рассказала о пользе правильных пищевых привычек для здоровья

Врач-терапевт, нутрициолог, заведующая кафедрой «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий Ирина Никулина рассказала, как сформировать здоровые пищевые привычки.

Специалисты советуют небольшие порции для приёма пищи — это позволяет избежать дополнительной нагрузки на печень, да и на всю пищеварительную систему, сообщила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Кроме того, нутрициолог посоветовала не забывать о завтраках, а также о здоровых и сбалансированных перекусах.

Никулина рекомендует есть разноцветные фрукты и овощи красного, оранжевого, жёлтого, зелёного и фиолетового цветов из-за содержащегося в них большого количества полезных веществ.

«А вот привычных жирных животных продуктов, на которых мы воспитаны, надо избегать. Вы уменьшите нагрузку на печень, играющую ключевую роль в метаболизме жиров, а также на легкоуязвимую поджелудочную железу. Отдохнут в этом случае и почки, которые тратят много сил на выведение мочевой кислоты — продуктов метаболизма животного белка», — отметила врач.

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