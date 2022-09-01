Хирург Елисеев рассказал, что ожирение может привести к заболеваниям вен
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«Ожирение — это эпидемия XXI века. Оно также является фоновым заболеванием, которое приводит к дополнительной нагрузке на венозную систему и тем самым провоцирует появление заболевания вен. Неправильный режим работы, сна и отдыха приводит к постоянной нагрузке на венозную систему. Она попросту не успевает отдыхать», — констатировал Елисеев в разговоре с «Вечерней Москвой».
По его словам, в зоне риска по заболеваниям вен находятся врачи, учителя, офисные сотрудники и другие специалисты.
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