Хирург Елисеев рассказал, что ожирение может привести к заболеваниям вен

Бариатрический хирург, заведующий хирургическим отделением клиники «РЖД-Медицина» в Воронеже Максим Елисеев рассказал, как связаны между собой ожирение и заболевания вен.

«Ожирение — это эпидемия XXI века. Оно также является фоновым заболеванием, которое приводит к дополнительной нагрузке на венозную систему и тем самым провоцирует появление заболевания вен. Неправильный режим работы, сна и отдыха приводит к постоянной нагрузке на венозную систему. Она попросту не успевает отдыхать», — констатировал Елисеев в разговоре с «Вечерней Москвой».

По его словам, в зоне риска по заболеваниям вен находятся врачи, учителя, офисные сотрудники и другие специалисты.

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