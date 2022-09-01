Диетолог Тихомирова рассказала о пользе имбиря при лечении и профилактике простуд
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«У имбиря очень много полезных свойств, за это мы его и любим. В имбире в большом количестве содержатся фитонциды — вещества, которые обладают лёгким освежающим, бактерицидным действием. Чашка имбирного чая вряд ли станет полноценным лекарством от простудных заболеваний, но поможет смягчить симптомы болезни», — отметила она в разговоре с «Известиями».
По её словам, в имбире содержится жгучее вещество — капсаицин, которое обладает противомикробным действием. При употреблении продукта улучшается кровоснабжение слизистых и миндалин, поэтому его также можно использовать для профилактики хронических заболеваний.
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