Диетолог Тихомирова рассказала о пользе имбиря при лечении и профилактике простуд

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что имбирь обладает рядом полезных свойств, среди которых улучшение метаболизма, выраженное противомикробное действие, укрепление иммунитета и так далее.

«У имбиря очень много полезных свойств, за это мы его и любим. В имбире в большом количестве содержатся фитонциды — вещества, которые обладают лёгким освежающим, бактерицидным действием. Чашка имбирного чая вряд ли станет полноценным лекарством от простудных заболеваний, но поможет смягчить симптомы болезни», — отметила она в разговоре с «Известиями».

По её словам, в имбире содержится жгучее вещество — капсаицин, которое обладает противомикробным действием. При употреблении продукта улучшается кровоснабжение слизистых и миндалин, поэтому его также можно использовать для профилактики хронических заболеваний.

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