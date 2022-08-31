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Педиатр Царёва назвала начало учебного года одной из причин головной боли у ребёнка

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Заведующая педиатрическим отделением Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Марина Царёва рассказала, что головная боль у ребёнка в возрасте от шести до 11 лет нередко проявляется с началом учебного года.
Педиатр Царёва назвала начало учебного года одной из причин головной боли у ребёнка
  • Gettyimages.ru

В беседе с Общественной службой новостей врач объяснила, что головная боль может быть одной из невротических реакций. 

Кроме того, с началом учебного года дети могут жаловаться на учащённое сердцебиение, затруднение дыхания, слабость, утомляемость, боль в животе. Это связано с тем, что поход в школу для многих из них является стрессовой ситуацией.

По словам врача, стресс способствует обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и появлению новых. С началом учебного года по этой же причине может страдать иммунитет.

На этом фоне Царёва порекомендовала родителям включить в рацион ребёнка витамины, помочь ему соблюдать режим сна и отдыха, придерживаться сбалансированного питания.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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