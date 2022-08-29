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В ФСБ заявили, что подозреваемая в убийстве украинка Вовк лично следила за Дугиной

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Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк лично следила за журналисткой. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
В ФСБ заявили, что подозреваемая в убийстве украинка Вовк лично следила за Дугиной
  • РИА Новости

Отмечается, что данные видеонаблюдения подтвердили, что Вовк «лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция».

Также ФСБ установила ещё одного причастного к убийству Дугиной члена украинской диверсионной группы.

По информации службы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул российскую территорию за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

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