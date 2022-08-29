Диетолог Богданова дала советы по правильной заморозке ягод

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, какие ягоды лучше всего подходят для заморозки и как правильно это делать.

«Ягоды при заморозке сохраняют практически 80% своих полезных свойств. Сохраняется весь витаминный состав, в том числе витамин С, сохраняется клетчатка, все нутриенты», — отметила специалист в беседе с радио Sputnik.

По её словам, замораживать можно практически все ягоды, кроме тех, в которых высокое содержание воды, как в огурцах, но в России таких ягод нет.

Диетолог объяснила, что чем ниже будет температура в процессе заморозки, тем лучше сохранится ягода. Перед заморозкой плоды не стоит варить. Их можно обработать паром, хорошо промыть проточной водой, просушить и расфасовать по пакетам для заморозки.

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