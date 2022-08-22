Историк Шаповалов назвал День государственного флага одним из ключевых российских праздников

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT назвал День государственного флага одним из ключевых праздников с точки зрения «формирования государственной гражданской идентичности».

«День государственного флага — один из ключевых праздников с точки зрения формирования государственной гражданской идентичности», — подчеркнул Шаповалов.

По его словам, символика страны играет первостепенную роль и государственный флаг наряду с гимном и гербом является «ключевым, системообразующим элементом» для любого государства.

«Наш государственный триколор имеет колоссальную историю и является связующим звеном между поколениями россиян. Он является символом, который объединяет всех наших сограждан, и сейчас, в настоящее время, пожалуй, нет людей, кто бы не знал символ России и его значимость. Для нас он овеян не только памятью о нашей истории, но и современными подвигами, которые россияне осуществляют на поле боя, в науке, спорте, культуре», — рассказал политолог.

Он также напомнил, что с 1 сентября в школах страны будет поднят флаг «в качестве обязательного элемента образовательного процесса».

Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов подчеркнул, что флаг Российской Федерации является символом независимости, свободы и многонационального единства.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага.