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Историк Шаповалов назвал День государственного флага одним из ключевых российских праздников

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Ангелина Шурпина
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT назвал День государственного флага одним из ключевых праздников с точки зрения «формирования государственной гражданской идентичности».
Историк Шаповалов назвал День государственного флага одним из ключевых российских праздников
  • Gettyimages.ru
  • © tunart

«День государственного флага — один из ключевых праздников с точки зрения формирования государственной гражданской идентичности», — подчеркнул Шаповалов. 

По его словам, символика страны играет первостепенную роль и государственный флаг наряду с гимном и гербом является «ключевым, системообразующим элементом» для любого государства.

«Наш государственный триколор имеет колоссальную историю и является связующим звеном между поколениями россиян. Он является символом, который объединяет всех наших сограждан, и сейчас, в настоящее время, пожалуй, нет людей, кто бы не знал символ России и его значимость. Для нас он овеян не только памятью о нашей истории, но и современными подвигами, которые россияне осуществляют на поле боя, в науке, спорте, культуре», — рассказал политолог.

Он также напомнил, что с 1 сентября в школах страны будет поднят флаг «в качестве обязательного элемента образовательного процесса».

Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов подчеркнул, что флаг Российской Федерации является символом независимости, свободы и многонационального единства.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага.

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