В Госдуме поддержали стандарт для школ по поднятию государственного флага

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что Минпросвещения России утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага.
В Госдуме поддержали стандарт для школ по поднятию государственного флага
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«Уверена, что это правильно решение… Мы должны ориентироваться в воспитательной работе молодого поколения именно на патриотизм. А что, как не флаг нашей страны, является символом нашей Родины и символом патриотизма? Поэтому знание и почитание таких символов, на мой взгляд, объективно необходимо нашему обществу», — заявила Бессараб.

Депутат напомнила, что данная инициатива была поддержана президентом России, что, по её мнению, «сняло любые дискуссии в обществе».

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что подписал стандарт по проведению в школах церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах. 

Глава государства подчеркнул, что там, где данное мероприятие пока невозможно организовать на достойном уровне, лучше его перенести.

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