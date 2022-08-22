Сенатор Ковитиди: для крымчан флаг России стал символом чести, доблести и славы
- РИА Новости
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Ковитиди отметила, что «сердечно» поздравляет всех с Днём Государственного флага.
«Для каждого военнослужащего боевое знамя части является символом чести, доблести и славы, так и для нас, крымчан, флаг России стал символом чести, доблести и славы, символом нашей победы», — подчеркнула сенатор.
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага.
Ранее российский лидер Владимир Путин в видеообращении ко Дню Государственного флага заявил, что Россия будет проводить на международной арене политику, которая отвечает её интересам.