Путин: Россия на международной арене будет проводить политику, отвечающую её интересам

Российский лидер Владимир Путин в видеообращении ко Дню Государственного флага заявил, что Россия будет проводить на международной арене политику, которая отвечает её интересам.

По его словам, Россия является мощной самостоятельной мировой державой. «Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», — приводит пресс-служба Кремля выступление Путина. Ранее российский лидер заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.