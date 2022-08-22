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Путин: Россия на международной арене будет проводить политику, отвечающую её интересам

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Российский лидер Владимир Путин в видеообращении ко Дню Государственного флага заявил, что Россия будет проводить на международной арене политику, которая отвечает её интересам.

По его словам, Россия является мощной самостоятельной мировой державой.

«Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», — приводит пресс-служба Кремля выступление Путина. 

Ранее российский лидер заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.

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