Путин: Россия на международной арене будет проводить политику, отвечающую её интересам
По его словам, Россия является мощной самостоятельной мировой державой.
«Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», — приводит пресс-служба Кремля выступление Путина.
Ранее российский лидер заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.