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На ВДНХ пройдут мероприятия ко Дню госфлага России 21—22 августа

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В Москве тематические мероприятия ко Дню государственного флага России пройдут на ВДНХ 21 и 22 августа.
На ВДНХ пройдут мероприятия ко Дню госфлага России 21—22 августа
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает РИАМО.

«21 августа гостей ВДНХ ждут экскурсии в музее «Слово» и лекции в центре «Космонавтика и авиация». А 22-го числа все желающие смогут увидеть выступление всадников Кремлёвской школы верховой езды. К празднику территорию выставки по традиции украсят российскими флагами», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В музее славянской письменности «Слово» 21 августа состоятся тематические экскурсии «Знамя в историях и лицах».

В центре «Космонавтика и авиация» пройдут лекции «История отечественной космонавтики» и «История отечественной авиации и вертолётостроения».

Ранее НСН сообщила, что в июле на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».

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