Историк Кнутов: флаг России — символ независимости, свободы и многонационального единства

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов подчеркнул в беседе с RT, что флаг Российской Федерации является символом независимости, свободы и многонационального единства.

«Есть такое понятие у военных, как боевое знамя, и его утрата фактически ведёт к расформированию части. Если мы говорим о национальном флаге, утрата такого понятия, как государственный флаг, тоже говорит о том, что государственность перестаёт существовать», — объяснил Кнутов.

По его словам, флаг России имеет «целый ряд духовных символов», на этой основе, как пояснил специалист, возникает «единство разных народов, разных конфессий».

«В своё время Петром I был взят флаг торгового флота, впоследствии этот флаг стал использоваться и в российской символике, а начиная с 1991 года этот флаг стал официальным. Но особенность заключается в том, что в нём заложен ряд символов. В начале XX века давалась такая трактовка: белый цвет — цвет праздничных одежд простых людей, крестьян, которые составляют основу Российской империи. Голубой цвет — цвет Богородицы (Россия находится под её покровом), а красный — цвет власти», — заключил собеседник RT.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что для крымчан флаг России стал символом чести, доблести и славы.

22 августа в России отмечается День государственного флага.