Диетолог назвала последствия чрезмерного употребления сладкого для кожи и кишечника

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с RT рассказала, как чрезмерное употребление сладкого в жаркую погоду влияет на здоровье.

Как напомнила Дианова, большинство людей в жаркую погоду страдают от обезвоживания. Поэтому когда человек ест сладкое в такой период, то ему хочется пить ещё сильнее, а употребление большого количества жидкости полезно не всем, добавила собеседница RT.

«У людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы или почек может подняться давление или возникнуть отёки», — объяснила диетолог.

Кроме того, по её словам, чрезмерное употребление сахара может провоцировать перепады настроения.

При этом, как отметила специалист, более полезны фрукты и ягоды, которые содержат клетчатку, а также сочетание фруктозы, глюкозы и сахарозы.

Также Дианова пояснила, что избыточное количество сладкого в жару влияет на состояние кишечника — усугубляет дисбиоз, провоцирует рост условно-патогенных микроорганизмов.

Помимо этого, может ухудшиться качество кожи — развиться акне, предупредила она.

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