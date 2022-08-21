Диетолог назвала последствия чрезмерного употребления сладкого для кожи и кишечника
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Как напомнила Дианова, большинство людей в жаркую погоду страдают от обезвоживания. Поэтому когда человек ест сладкое в такой период, то ему хочется пить ещё сильнее, а употребление большого количества жидкости полезно не всем, добавила собеседница RT.
«У людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы или почек может подняться давление или возникнуть отёки», — объяснила диетолог.
Кроме того, по её словам, чрезмерное употребление сахара может провоцировать перепады настроения.
При этом, как отметила специалист, более полезны фрукты и ягоды, которые содержат клетчатку, а также сочетание фруктозы, глюкозы и сахарозы.
Также Дианова пояснила, что избыточное количество сладкого в жару влияет на состояние кишечника — усугубляет дисбиоз, провоцирует рост условно-патогенных микроорганизмов.
Помимо этого, может ухудшиться качество кожи — развиться акне, предупредила она.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе яблок, а также о последствиях их чрезмерного употребления для здоровья.