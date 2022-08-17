Врач Кутушов назвал содержащие растительные жиры продукты вредными для сердца

К. м. н., врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, какие продукты негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Самые вредные и опасные для здоровья — трансжиры, а также насыщенные и вредные животные жиры, чрезмерное употребление которых приводит к закупорке сосудов и артерий, сообщил специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

Ещё одна группа вредных продуктов — содержащие растительные жиры и жареная в масле пища. К ней относятся маргарин, майонез, картошка фри, наггетсы, всё приготовленное в панировке.

«Также я не рекомендую употреблять жирные сорта мяса. Особенно поджаренные на гриле или на углях», — резюмировал врач.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.