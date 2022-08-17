военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Врач Кутушов назвал содержащие растительные жиры продукты вредными для сердца

Короткая ссылка
К. м. н., врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, какие продукты негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.
Врач Кутушов назвал содержащие растительные жиры продукты вредными для сердца
  • Gettyimages.ru

Самые вредные и опасные для здоровья — трансжиры, а также насыщенные и вредные животные жиры, чрезмерное употребление которых приводит к закупорке сосудов и артерий, сообщил специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

Ещё одна группа вредных продуктов — содержащие растительные жиры и жареная в масле пища. К ней относятся маргарин, майонез, картошка фри, наггетсы, всё приготовленное в панировке.

«Также я не рекомендую употреблять жирные сорта мяса. Особенно поджаренные на гриле или на углях», — резюмировал врач.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить