Диетолог Филиппова назвала зелень и овощи продлевающими молодость продуктами
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«Здесь мы можем выделить свежую зелень, которая как раз таки за счёт большого количества эфирных масел, флавоноидов, содержит те самые антиоксиданты, которые помогают из организма выводить избыточные какие-то вредные вещества», — рассказала эксперт в разговоре с Пятым каналом.
Сдержать процесс старения также можно, добавив в рацион овощей, особенно листовых.
Например, шпинат, капуста кале, брокколи содержат в себе большое количество и антиоксидантов, и эфирных масел, отметила Филиппова.
Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).