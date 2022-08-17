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Диетолог Филиппова назвала зелень и овощи продлевающими молодость продуктами

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Диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, что некоторые продукты способны продлевать молодость и приносить пользу здоровью.
Диетолог Филиппова назвала зелень и овощи продлевающими молодость продуктами
  • Gettyimages.ru

«Здесь мы можем выделить свежую зелень, которая как раз таки за счёт большого количества эфирных масел, флавоноидов, содержит те самые антиоксиданты, которые помогают из организма выводить избыточные какие-то вредные вещества», — рассказала эксперт в разговоре с Пятым каналом.

Сдержать процесс старения также можно, добавив в рацион овощей, особенно листовых.

Например, шпинат, капуста кале, брокколи содержат в себе большое количество и антиоксидантов, и эфирных масел, отметила Филиппова.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

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