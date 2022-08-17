Диетолог Филиппова назвала зелень и овощи продлевающими молодость продуктами

Диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, что некоторые продукты способны продлевать молодость и приносить пользу здоровью.

«Здесь мы можем выделить свежую зелень, которая как раз таки за счёт большого количества эфирных масел, флавоноидов, содержит те самые антиоксиданты, которые помогают из организма выводить избыточные какие-то вредные вещества», — рассказала эксперт в разговоре с Пятым каналом.

Сдержать процесс старения также можно, добавив в рацион овощей, особенно листовых.

Например, шпинат, капуста кале, брокколи содержат в себе большое количество и антиоксидантов, и эфирных масел, отметила Филиппова.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).