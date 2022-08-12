Геронтолог Розанов заявил, что снижение потребления соли может продлить жизнь
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Уменьшение соли в рационе приводит к снижению артериального давления, а в долгосрочной перспективе такая диета ассоциируется со снижением риска смерти от инсульта и инфаркта миокарда, заявил специалист в разговоре с «Российской газетой».
Также он посоветовал отказаться от курения и алкоголя, есть больше овощей и фруктов, повысить уровень физической активности.
Как показало недавнее исследование, лишь 20% россиян ведут здоровый образ жизни.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.