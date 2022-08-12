Врач поддержала предложение ограничить продажу крепкого алкоголя в зонах отдыха летом

Врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT прокомментировала идею об ограничении продажи крепкого алкоголя в популярных зонах летнего отдыха.

«Если прибрежные зоны, то я соглашусь, потому что большое количество людей после принятия алкоголя идут купаться в запрещённых местах и это приводит к плачевным последствиям», — отметила врач.

Она добавила, что нужно тщательно проработать закон, чтобы «не было перегибов».

«Я в принципе против алкоголя. Ничего полезного от него нет», — считает Ярцева.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу заведениями общественного питания, расположенными в парках и прибрежных зонах отдыха, крепкого алкоголя, потребление которого в жару может привести к значительным последствиям для здоровья.

В Минздраве России готовы рассмотреть проекты правовых актов.