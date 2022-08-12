В Минздраве поддержали идею ограничить продажу крепкого алкоголя в зонах отдыха летом

Минздрав России готов рассмотреть проекты правовых актов об ограничении продажи крепкого алкоголя в популярных зонах летнего отдыха. Копия письма замминистра здравоохранения Олега Салагая на имя депутата Госдумы Султана Хамзаева есть в распоряжении RT.

В своём письме замглавы Минздрава сообщил, что ведомство в целом поддерживает предложение по введению ограничения на продажу крепких алкогольных напитков с содержанием спирта 20% и более заведениями общественного питания, расположенными в парковых и прибрежных зонах отдыха в летнее время.

«Минздрав готов рассмотреть проекты нормативных правовых актов, направленных на реализацию введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков», — говорится в тексте письма.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил RT, что в ближайшее время в нижней палате парламента займутся разработкой соответствующего законопроекта.

Как писал RT, в начале июля депутат Хамзаев предложил ограничить продажу заведениями общественного питания, расположенными в парках и прибрежных зонах отдыха, крепкого алкоголя, потребление которого в жару может привести к значительным последствиям для здоровья.

Подробнее — в материале RT.