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Диетолог Плотникова напомнила, что бананы могут вызвать нарушение работы сердечной мышцы

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Диетолог, нутрициолог, коуч по питанию, член национального общества диетологов Кристина Плотникова рассказала, что бананы могут вызвать нарушение работы сердечной мышцы, а также могут навредить людям, перенёсшим инфаркт.
Диетолог Плотникова напомнила, что бананы могут вызвать нарушение работы сердечной мышцы
  • Gettyimages.ru

Бананы натощак есть не рекомендуется, это влияет на калиево-магниевый баланс в организме и может стать причиной нарушения работы сердечной мышцы, сказала она в беседе с URA.RU.

«Поэтому на завтрак их можно есть только после основного блюда. Кроме этого, они повышают вязкость крови, поэтому запрещены в пищу людям после инфарктов, с тромбофлебитами. Из-за большого содержания сахара с большой осторожностью их можно есть диабетикам. Детям нужно давать аккуратно из-за небольшого, но риска развития аллергических реакций», — уточнила Плотникова.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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