Диетолог Плотникова напомнила, что бананы могут вызвать нарушение работы сердечной мышцы

Диетолог, нутрициолог, коуч по питанию, член национального общества диетологов Кристина Плотникова рассказала, что бананы могут вызвать нарушение работы сердечной мышцы, а также могут навредить людям, перенёсшим инфаркт.

Бананы натощак есть не рекомендуется, это влияет на калиево-магниевый баланс в организме и может стать причиной нарушения работы сердечной мышцы, сказала она в беседе с URA.RU.

«Поэтому на завтрак их можно есть только после основного блюда. Кроме этого, они повышают вязкость крови, поэтому запрещены в пищу людям после инфарктов, с тромбофлебитами. Из-за большого содержания сахара с большой осторожностью их можно есть диабетикам. Детям нужно давать аккуратно из-за небольшого, но риска развития аллергических реакций», — уточнила Плотникова.

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