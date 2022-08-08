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Иммунодиетолог Шутова перечислила возможные последствия перенесённого стресса

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Антиэйдж-эксперт, иммунодиетолог, международный нутрициолог Анна Шутова рассказала о возможных последствиях перенесённого стресса.
Иммунодиетолог Шутова перечислила возможные последствия перенесённого стресса
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

В беседе с «Газетой.Ru» Шутова сказала, что стрессовые ситуации играют важную роль в дальнейших благоприятных изменениях в жизни человека, но в то же время они могут привести к негативным последствиям.

«Когда человек постоянно подвержен стрессовым ситуациям, его организм усиленно растрачивает свои силы (энергию), что приводит к быстрому истощению. Поскольку все органы находятся в напряжённом состоянии, они более подвержены, например, болезням», — объяснила иммунодиетолог.

Она также добавила, что наибольший вред здоровью наносит длительный стресс, в результате которого образуется ряд проблем: снижение чувствительности к инсулину, снижение утилизации глюкозы, увеличение сахара в крови.

Для минимизации развития стресса врач рекомендует вести активный образ жизни, найти работу по душе, высыпаться, отказаться от вредных привычек, проводить больше времени на свежем воздухе и прочее.

Ранее в беседе с «Москвой 24» цефалголог, отоневролог Анна Лацинова рассказала, что поможет справиться с мигренью и головной болью.

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