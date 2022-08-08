Диетолог Филиппова перечислила принципы здорового питания

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, как правильно бороться с вредными привычками в питании.

В первую очередь необходимо задуматься о режиме питания, посоветовала специалист в разговоре с Пятым каналом.

Для нормального пищевого поведения имеет значение и содержание рациона. Он должен быть сбалансированным и включать в себя разные продукты.

Также не стоит загонять организм в слишком строгие рамки, может появиться риск срыва и возвращения к изначальному состоянию.

По словам Филипповой, чтобы изменения в рационе работали без сбоев, нужно определить источники удовлетворения, развивать пищевую осознанность.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.