Диетолог Филиппова перечислила принципы здорового питания
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В первую очередь необходимо задуматься о режиме питания, посоветовала специалист в разговоре с Пятым каналом.
Для нормального пищевого поведения имеет значение и содержание рациона. Он должен быть сбалансированным и включать в себя разные продукты.
Также не стоит загонять организм в слишком строгие рамки, может появиться риск срыва и возвращения к изначальному состоянию.
По словам Филипповой, чтобы изменения в рационе работали без сбоев, нужно определить источники удовлетворения, развивать пищевую осознанность.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.