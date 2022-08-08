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Диетолог Тихомирова рассказала о пользе отказа от углеводов

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Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что сокращение общего количества углеводов в рационе помогает не только снизить вес, но и повысить продуктивность организма.
Диетолог Тихомирова рассказала о пользе отказа от углеводов
  • Gettyimages.ru

Уменьшив общее количество углеводов, человек начинает худеть. Так, в процессе похудения вместе с лишним жиром уходит лишняя отёчность, улучшается цвет лица, уменьшаются проявления целлюлита, отметила Тихомирова в разговоре с «Известиями».

«Самое главное, уменьшение общего количества углеводов в рационе приводит к улучшению мышечной работы и развитию креативного мышления, потому что когда организм не перегружен сахаром, он максимально продуктивен», — подчеркнула специалист.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU рассказал, какие полезные элементы стоит употреблять человеку для здоровой работы кишечника.

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