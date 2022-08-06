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Врач Багавиева дала советы по изменению образа жизни для гипертоников

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Врач, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева рассказала, как изменить образ жизни, чтобы понизить артериальное давление.
Врач Багавиева дала советы по изменению образа жизни для гипертоников
  • РИА Новости

Гипертоникам в первую очередь необходимо отказаться от сигарет и алкоголя, потому что такие вредные привычки ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы, отметила врач в разговоре с «Москвой 24».

«Также желательно снизить массу тела, если есть лишний вес. Кроме того, необходима физкультура — зарядка по утрам, только без упражнений, где человек находится вниз головой. Можно заниматься пешей ходьбой или плаванием», — рассказала Багавиева.

Таким пациентам следует употреблять продукты с содержанием калия, так как он нужен для сердечной мышцы, а также снизить потребление соли и отказаться от жирного и жареного, заключила специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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