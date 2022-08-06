Врач Багавиева дала советы по изменению образа жизни для гипертоников
- РИА Новости
Гипертоникам в первую очередь необходимо отказаться от сигарет и алкоголя, потому что такие вредные привычки ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы, отметила врач в разговоре с «Москвой 24».
«Также желательно снизить массу тела, если есть лишний вес. Кроме того, необходима физкультура — зарядка по утрам, только без упражнений, где человек находится вниз головой. Можно заниматься пешей ходьбой или плаванием», — рассказала Багавиева.
Таким пациентам следует употреблять продукты с содержанием калия, так как он нужен для сердечной мышцы, а также снизить потребление соли и отказаться от жирного и жареного, заключила специалист.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.