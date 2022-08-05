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Психиатр Кадрова напомнила о последствиях стремления к «идеальным» стандартам красоты

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Врач-психиатр, психотерапевт Александра Кадрова предупредила, что в погоне за якобы идеальными параметрами тела у человека может развиться расстройство пищевого поведения (РПП).
Психиатр Кадрова напомнила о последствиях стремления к «идеальным» стандартам красоты
  • Gettyimages.ru

Бьюти-индустрия и соцсети предлагают женщинам равняться на «идеалы» с индексом массы тела (ИМД) около 14—15, однако такие показатели могут привести к появлению РПП, объяснила специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Недовольство собой запускает в человеке развитие дисморфофобии. Это болезненный синдром, состоящий в обострённом переживании человека своего физического «несовершенства».

«В такой момент стремление к красоте и здоровью превращается в настоящую одержимость с использованием порой чудовищных методов, не имеющих ничего общего со здоровым образом жизни. Человек начинает изнурять себя всяческими тренировками, злоупотреблять лекарственными препаратами (иногда и запрещёнными психоактивными веществами) и даже доходить до хирургических вмешательств без показаний», — отметила Кадрова.

Чтобы избежать неприятных последствий диет, специалист посоветовала обратиться к врачу, пройти обследование и выработать подходящий конкретному человеку рацион.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

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