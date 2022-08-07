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Сомнолог Черкасова рассказала, как поздний ужин влияет на качество сна

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Ангелина Шурпина
Врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT рассказала о том, как поздний ужин, а также вечернее переедание влияют на качество сна.
Сомнолог Черкасова рассказала, как поздний ужин влияет на качество сна
  • Gettyimages.ru

По словам врача, поздний ужин и переедание — это то, что вынуждает организм в ночные часы «заниматься дневной работой».

«В ночное время у мозга и у всего тела — очень много задач. Если придётся ещё и переваривать пищу — это будет отвлекать их от восстановления иммунитета и повреждённых тканей, от сканирования организма на различные дисфункции, что уменьшит общий восстановительный эффект сна», — объяснила специалист.

Кроме того, она отметила, что вечернее переедание может затруднять засыпание.

«Когда тело начинает переваривать пищу, у нас повышается его внутренняя температура  — это противоположное явление тому, что нужно для засыпания. Для того, чтобы человек заснул, нужно, чтобы его внутренняя температура тела понизилась примерно на 0,2 °C. Поэтому мы можем приобрести и сложности с засыпанием, и менее качественный сон, если переедаем на ночь», — заключила Черкасова.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России рассказал, как кошмары влияют на качество сна.

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