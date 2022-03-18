Сомнолог Калинкин дал советы по правильному пробуждению

Кандидат медицинских наук Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова, действительный член Европейского общества исследователей сна (ESRS), в беседе с RT рассказал, что необходимо делать для правильного пробуждения по утрам.

«Пробуждение по будильнику — одна из самых больших кар для человека. Если человек просыпается так на регулярной основе, это говорит об одном: он недосыпает определённую часть времени от индивидуальной нормы, которая ему свойственна», — рассказал сомнолог.

Он напомнил, что средняя продолжительность нормы сна составляет от семи до девяти часов.

«Недосыпание всего на один час от своей индивидуальной нормы не только влияет на самочувствие человека, на его когнитивные способности, коммуникации с другими людьми, но и меняет активность генома в направлении патологических процессов», — объяснил Калинкин.

По его словам, пробуждение должно быть естественным.

Также, как отметил специалист, важное значение имеет солнечный свет, который обеспечивает постепенную подготовку организма к тому, чтобы проснуться.

«Если человек просыпается по будильнику, нужно сделать всё для того, чтобы максимально устранить эту привычку. Для этого необходимо восстановить свою норму сна: и в будние, и в выходные дни придерживаться одного и того же времени засыпания и пробуждения. Также избегать тех факторов, которые ухудшают качество сна: избыточного потребления продуктов, содержащих кофеин, алкоголя, курения», — уточнил собеседник RT.

Всемирный день сна ежегодно проводится в пятницу перед днём весеннего равноденствия по инициативе Международного комитета дня сна в Международной ассоциации медицины сна.

В 2022 году он отмечается 18 марта.

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