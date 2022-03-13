Терапевт Лапа дала советы метеозависимым людям
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«Метеочувствительных людей достаточно много, особенно в молодом возрасте», — рассказала терапевт.
Она отметила, что могут возникать такие жалобы, как головные боли, усталость, слабость.
По её словам, необходимо обращать внимание на все эти симптомы и обязательно контролировать давление.
«Если низкое давление, всё очень просто: пьём крепкий сладкий чай, улучшаем самочувствие и спокойно переносим катаклизмы со стороны давления. Если давление высокое — появляются головные боли, локализация боли в сердце, — тогда мы принимаем более серьёзную терапию, которая называется скорой помощью, дополнительно к той терапии, которая назначена врачом», — объяснила специалист.
В данной ситуации врач рекомендовала «не перетруждать свой организм и не заниматься усиленно спортом».
«И чтобы быстрее адаптироваться к погодным условиям, можно принять препараты, которые имеют адаптогенное действие и позволяют пережить все катаклизмы, связанные с изменением давления», — заключила Лапа.
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