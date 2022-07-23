Сомнолог Бузунов рассказал о влиянии кошмаров на качество сна

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Ангелина Шурпина
Врач-сомнолог Роман Бузунов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, в беседе с RT рассказал, как кошмары влияют на качество сна.
Сомнолог Бузунов рассказал о влиянии кошмаров на качество сна
  • Gettyimages.ru
  • © Axel Bueckert / EyeEm

По словам специалиста, сновидения, в частности кошмарные, — это перерабатывание накопленной информации.

Он объяснил, что происходят такие процессы, как формирование долговременной памяти, адаптация к окружающей среде, поиск решений, как действовать дальше.

«Поэтому, проигрывая ситуацию в кошмарных сновидениях, мозг ищет для себя решение, как он бы в ней действовал: убегал, догонял, боролся», — объяснил врач.

По его мнению, если человеку периодически снятся разносюжетные кошмары, их можно воспринимать как «некий адаптационный элемент».

Однако, если стрессовая нагрузка чрезвычайна, кошмары могут стать частыми и уже «истощать нервную систему, быть навязчивыми».

«Это самый плохой тип кошмаров, он часто описывается в фильмах: человек попадает в автокатастрофу, а ему потом каждую ночь снится, как он попадает в эту автокатастрофу. Мозг обращается к этой ситуации, не может к этому адаптироваться, не может принять решение, как действовать дальше, в ужасе просыпается, так и не найдя никакого решения. Это уже проблема, которая вызывает тревоги, депрессии, и это основание для того, чтобы обратиться к специалисту», — заключил Бузунов.

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