Диетолог Калинчев назвал полезные для ЖКТ элементы
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Рекомендуется на регулярной основе есть пре- и пробиотики, сообщил врач в разговоре с URA.RU.
Пробиотики — это кисломолочные бактерии, пребиотики — специальные биоактивные вещества.
«Откуда брать пребиотики? Они продаются в аптеках и магазинах, торгующих нутрицевтиками. Это и есть пищевые волокна. Я бы рекомендовал покупать инулин, это полимер D-фруктозы, специально созданный продукт для таких целей», — уточнил Калинчев.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.