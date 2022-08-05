Диетолог Калинчев назвал полезные для ЖКТ элементы

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, какие полезные элементы стоит употреблять человеку для здоровой работы кишечника.

Рекомендуется на регулярной основе есть пре- и пробиотики, сообщил врач в разговоре с URA.RU.

Пробиотики — это кисломолочные бактерии, пребиотики — специальные биоактивные вещества.

«Откуда брать пребиотики? Они продаются в аптеках и магазинах, торгующих нутрицевтиками. Это и есть пищевые волокна. Я бы рекомендовал покупать инулин, это полимер D-фруктозы, специально созданный продукт для таких целей», — уточнил Калинчев.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.