Диетолог Филиппова перечислила ускоряющие старение продукты

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова перечислила продукты, ускоряющие процессы старения.

В интервью Пятому каналу эксперт напомнила, что в вопросе старения в первую очередь речь идёт о состоянии кожи. Так, некоторые продукты сильнее остальных влияют на её качество.

К опасным в этом отношении обычно относят продукты из переработанного мяса (колбаса, сосиски, сардельки, ветчина), простые углеводы (сахар, выпечка, сладости), маргарин, консервированные продукты, алкоголь, фастфуд и сладкую газировку.

Также, по словам Филипповой, старение ускоряют фрукты и пищевая соль.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.