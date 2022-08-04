Диетолог Филиппова назвала ошибки при переходе на правильное питание

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова перечислила несколько распространённых ошибок при переходе на правильное питание.

Главное заблуждение сводится к уверенности, что в основе правильного питания лежат жёсткие ограничения, однако такой подход скорее относится к диете, объяснила диетолог в разговоре с Пятым каналом.

Правильное питание должно быть образом жизни. Продукты питания не стоит делить на полезные и вредные, все они просто должны быть грамотно сбалансированы, подчеркнула специалист.

«Правильное питание включает в себя деление 80 на 20. Это самая распространённая рекомендация, где 80% — это здоровые сбалансированные продукты, а 20% — это послабления, когда человек ест всё, что ему хочется», — уточнила Филиппова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.