Диетолог Лазуренко рассказала о пользе огурцов и помидоров для сердечно-сосудистой системы

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что огурцы и помидоры помогают нормализовать артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы.

«Несмотря на то что огурцы содержат большое количество воды, они содержат и большое количество микроэлементов... А ещё в огурцах есть хлорофилл — вещество, которое несёт пользу всем системам и защищает от возможных недугов. В том числе огурцы контролируют давление и поддерживают тонус сосудов», — сказала Лазуренко в разговоре с «Москвой 24».

В свою очередь, в помидорах есть вещество ликопин, которое поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, улучшает качество обменных процессов и, как следствие, оказывает благоприятный эффект на организм в целом, отметила врач.

Однако эти продукты не могут вылечить имеющееся заболевание, подчеркнула диетолог.

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