военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Соломатина рассказала о пользе ягод для пожилых

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям после 60 лет обязательно включить в рацион все яркоокрашенные ягоды.
Диетолог Соломатина рассказала о пользе ягод для пожилых
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Москвой 24» специалист напомнила, что старение напрямую связано с высоким окислительным процессом в организме. Поэтому необходимо употреблять ягоды с большим содержанием антиоксидантов, которые будут его замедлять.

«Это черника, ежевика, клюква, брусника, в клубнике много антиоксидантов. То есть это яркоокрашеннные ягоды», — сказала эксперт.

Достаточно съедать полстакана ягод в день, чтобы насытить организм необходимыми полезными веществами, резюмировала Соломатина.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить