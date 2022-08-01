Диетолог Соломатина рассказала о пользе ягод для пожилых

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям после 60 лет обязательно включить в рацион все яркоокрашенные ягоды.

В разговоре с «Москвой 24» специалист напомнила, что старение напрямую связано с высоким окислительным процессом в организме. Поэтому необходимо употреблять ягоды с большим содержанием антиоксидантов, которые будут его замедлять.

«Это черника, ежевика, клюква, брусника, в клубнике много антиоксидантов. То есть это яркоокрашеннные ягоды», — сказала эксперт.

Достаточно съедать полстакана ягод в день, чтобы насытить организм необходимыми полезными веществами, резюмировала Соломатина.

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