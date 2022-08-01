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Диетолог Арзуманян усомнилась в пользе моркови и черники для зрения

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала, что связь между употреблением моркови с черникой и улучшением зрения является ошибочной.
Диетолог Арзуманян усомнилась в пользе моркови и черники для зрения
  • Gettyimages.ru

К сожалению, эти продукты не обладают свойствами, которые могли бы помочь, если человек стал хуже видеть, сказала она в интервью радио Sputnik.

«Раньше было мнение, что только морковь и черника помогают улучшить зрение и вылечить глаза. Это не так. Если уже есть нарушение зрения, никакие продукты не помогут это исправить», — добавила Арзуманян.

Поддерживать остроту зрения можно с помощью разнообразного и сбалансированного питания, отметила диетолог.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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