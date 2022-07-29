Минюст России внёс в реестр СМИ-иноагентов Быкова, Алешковского и Альбац

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ — иностранных агентов Дмитрия Быкова, Дмитрия Алешковского и Евгению Альбац. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

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В реестре говорится, что Быков, Алешковский и Альбац были внесены в список 29 июля. 26 июля Приморский районный суд Санкт-Петербурга завёл на журналиста Александра Невзорова* новое дело об административном правонарушении за отсутствие маркировки иноагента. 14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иностранных агентов. * СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.