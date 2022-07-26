На Невзорова заведено административное дело о нарушении маркировки иноагента

Приморский районный суд Санкт-Петербурга завёл на журналиста Александра Невзорова* новое дело об административном правонарушении за отсутствие маркировки иноагента.

Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Согласно ст. 19.34.1 ч.1 КоАП России за первое нарушение полагается штраф в размере 10 тыс. рублей. Повторные нарушения влекут за собой штраф до 50 тыс. рублей.

Судебное заседание о назначении административного наказания прошло 20 июля, но постановление пока не опубликовано.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал дачу Невзорова в посёлке Лисий Нос под Санкт-Петербургом. Это обеспечительная мера по уголовному делу о распространении фейков о Вооружённых силах России, которое было заведено против журналиста.

С 6 мая Невзоров объявлен по этому делу в федеральный розыск.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.