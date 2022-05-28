Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иноагентов

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иностранных агентов.
Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иноагентов
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций. И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность для иноагентов», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, соответствующий законопроект уже был внесён в Госдуму.

Медведев призвал поставить деятельность иностранных агентов в России «под жёсткий контроль» и сделать её «прозрачной для нашего общества».

Ранее в Госдуме предложили внести изменения в ч. 2 ст. 207.3 УК России и ужесточить наказание для иноагентов за дезинформацию о военных.

Российский президент Владимир Путин поручил Минюсту совместно с Генпрокуратурой и Советом при президенте России до 1 мая проанализировать закон об иноагентах, в том числе в части, касающейся возможного исключения организаций из реестра.

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