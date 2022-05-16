Юрист Ярмуш поддержала идею об ужесточении наказания иноагентам за дезинформацию о военных

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Дарья Ускова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ужесточить наказание для физлиц-иноагентов за распространение ложной информации о российской армии.
Юрист Ярмуш поддержала идею об ужесточении наказания иноагентам за дезинформацию о военных
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

По мнению эксперта, наказание для иноагентов необходимо ужесточать «как можно быстрее».

«Я считаю, что сейчас это просто жизненно необходимо в условиях, когда Запад объявил России гибридную войну по всем направлениям. Люди, которые уже проявили себя как иностранные агенты, осуществляют свою деятельность ради определённой выгоды, получают денежные средства обычно от западных спецслужб или фондов, которые работают на дестабилизацию внутри России», — сообщила юрист.

Не имея возможности нанести ущерб России извне, иностранные агенты пытаются расшатать ситуацию изнутри, отметила Ярмуш.

«Это сродни действиям террористов... Это прямой заказ западных спецслужб для того, чтобы атаковать Российскую Федерацию... Сейчас нужно защищать интересы и суверенитет России», — заключила специалист.

Ранее в Госдуме предложили внести изменения в ч. 2 ст. 207.3 УК России и ужесточить наказание для иноагентов за дезинформацию о военных.

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