В Госдуме предложили ограничить иноагентов в праве регистрации новых НКО

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил расширить перечень лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей НКО. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ограничить иноагентов в праве регистрации новых НКО
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В своём обращении законодатель отметил, что в соответствии с действующим законодательством ряд физических и юридических лиц не могут выступать в качестве учредителей некоммерческих организаций (НКО).

В их числе — иностранные граждане и граждане без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания в России, физические и юридические лица, в той или иной степени связанные с экстремистской деятельностью, отметил Фёдоров.

Однако в данном перечне, по его словам, сегодня нет физических лиц и некоммерческих организаций, признанных выполняющими функцию иностранного агента. Они могут свободно регистрировать новые организации и с их помощью оказывать влияние на общественное мнение внутри России, подчеркнул парламентарий.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части включения физических лиц и некоммерческих организаций, имеющих статус выполняющих функцию иностранного агента, в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве учредителя новой некоммерческой организации», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложил запретить иноагентам инвестировать в стратегические предприятия.

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