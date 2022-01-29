Путин поручил проанализировать закон об иноагентах

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Российский лидер Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил Минюсту совместно с Генпрокуратурой и Советом при президенте России до 1 мая проанализировать закон об иноагентах, в том числе в части, касающейся возможного исключения организаций из реестра.
Путин поручил проанализировать закон об иноагентах
  • Legion-Media

«Проанализировать... законодательство Российской Федерации о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также поручил при необходимости представить предложения о совершенствовании российского законодательства.

Ранее Путин заявил, что российский закон об иностранных агентах гораздо либеральнее американского, так как он не предусматривает уголовной ответственности.

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