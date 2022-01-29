Путин поручил проанализировать закон об иноагентах
- Legion-Media
«Проанализировать... законодательство Российской Федерации о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также поручил при необходимости представить предложения о совершенствовании российского законодательства.
Ранее Путин заявил, что российский закон об иностранных агентах гораздо либеральнее американского, так как он не предусматривает уголовной ответственности.