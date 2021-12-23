Путин: российский закон об иностранных агентах гораздо либеральнее американского

Российский закон об иностранных агентах гораздо либеральнее американского аналогичного закона — он не предусматривает уголовной ответственности, заявил президент России Владимир Путин.

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

«По поводу реестра СМИ-иноагентов. Согласен с вами, что ничего хорошего нет, но напоминаю ещё раз: этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое... все считают светочем демократии. Этот закон принят ещё в 30-е годы. Но не важно, что он принят в 30-е годы, важно, что он действует сейчас. Сейчас действует», — сказал Путин.

Президент отметил, что в России и США иноагентами признано схожее число организаций.

«Вот представляете, какое удивление... Такой же объём. А в чём разница? В том, что если там вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, — это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятёрочка. У нас нет ничего подобного, мы не запрещаем работу этих организаций», — добавил Путин.

Он напомнил, что в России инициатива направлена на то, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в стране, ясно и чётко заявили об источниках финансирования своей деятельности.

«Вот и всё, они дальше могут продолжать работу. Наш закон гораздо более либеральный... У нас 74 организации признаны иноагентами из 200 тыс. зарегистрированных НКО», — подчеркнул президент России.

Ранее Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой подчеркнул важность того, чтобы закон об иноагентах «отвечал тем целям, ради которых он принят», а также не нарушал права граждан.

В октябре в рамках выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин отметил, что включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить «ковровым» образом.

Он подчеркнул, что закон «не запрещает иметь своё собственное мнение», а подсвечивает тот факт, что человек получает деньги из-за границы.