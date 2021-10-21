Путин: «ковровым» образом иноагентов в России определять не будут

Российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить «ковровым» образом.

«Этот закон не запрещает иметь своё собственное мнение по какому-либо вопросу. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности», — заявил Путин.

Он уточнил, что закон о СМИ-иноагентах направлен на то, чтобы «российское общество знало, что человек формулирует такую-то позицию, так он относится к внутриполитическим процессам, но он получает деньги из-за границы».

Российский лидер подчеркнул, что СМИ не будут вноситься в иноагенты «ковровым» образом.

Ранее Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО «Москоу Диджитал Медиа»* и АО «РС-Балт»**.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что за 2021 год ведомство составило 843 протокола из-за отсутствия маркировки у СМИ-иноагентов.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.10.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.10.2021.