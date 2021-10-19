Роскомнадзор составил 843 протокола из-за отсутствия маркировки у СМИ-иноагентов в 2021 году

В пресс-службе Роскомнадзора заявили агентству РИА Новости, что за 2021 год ведомство составило 843 протокола из-за отсутствия маркировки у СМИ-иноагентов.

«Всего в 2021 году из-за отсутствия маркировки Роскомнадзором составлено 843 протокола. Из них 840 составлено в отношении ООО «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода»* (российского юрлица, созданного для распространения материалов девяти СМИ-иноагентов на территории России) и его гендиректора: 390 протоколов — по ч. 1, 420 — по ч. 2 и 30 — по ч. 3 ст. 19.34.1 КоАП России», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что один протокол составлен в отношении физического лица-иноагента по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП России из-за отсутствия соответствующей маркировки в постах в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России расширило реестр СМИ-иноагентов.

* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.